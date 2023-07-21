В Татарстане вновь взлетели цены на бензин

В Татарстане за неделю с 10 по 17 июля снова выросли цены на все марки бензина, а также на дизельное топливо. Соответствующую информацию опубликовал Татарстанстат.

Согласно данным статистического ведомства, бензин марок АИ-92 и АИ-95 за неделю вырос в цене сразу на 34 копейки за литр — с 47,35 до 47,69 рубля и 51,37 до 51,71 рубля соответственно. АИ-98 подорожал на 12 копеек — с 62,68 до 62,8 рубля за литр, а дизельное топливо на 3 копейки за литр — с 55,14 до 55,17 рубля.

В общей сложности с начала года бензин АИ-92 подорожал на 1,73 рубля за литр, АИ-95 — на 2,25 рубля, АИ-98 — на 2,03 рубля, тогда как дизельное топливо выросло в цене на 83 копейки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вице-премьер РФ Александр Новак пообещал стабилизацию биржевых цен на бензин после завершения ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов.