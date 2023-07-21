Новак: Биржевые цены на бензин стабилизируются после завершения ремонтов НПЗ

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Стабилизации биржевых цен на бензин будет способствовать завершение ремонтов ряда нефтеперерабатывающих заводов, после чего объемы продаж топлива на бирже увеличатся. Об этом рассказал курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Интерфакс».

«Некоторые заводы даже перенесли [ремонтные работы] на более дальний период. Постепенно ситуация стабилизируется», — выразил уверенность чиновник.

При этом, по словам вице-премьера, в Правительстве России прорабатывают разные меры стабилизации биржевых цен. «У нас есть определенные предложения. Я на днях проводил совещание, поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы. Будем в пятницу еще обсуждать», — пояснил он, заверив, что в случае принятия каких-либо решений о них будет рассказано.

Введение квот на экспорт нефтепродуктов Новак счел вероятным, хотя и подчеркнул, что вариант с заградительной пошлиной не рассматривается. «Рассматривается [введение квот]. Но есть разные другие предложения, надо взвесить все за и против», — подчеркнул он.

Биржевые цены на бензин в России растут уже долгое время, что сказывается и на стоимости топлива на АЗС.