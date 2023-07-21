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Новак: Биржевые цены на бензин стабилизируются после завершения ремонтов НПЗ
Стабилизации биржевых цен на бензин будет способствовать завершение ремонтов ряда нефтеперерабатывающих заводов, после чего объемы продаж топлива на бирже увеличатся. Об этом рассказал курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Интерфакс».
«Некоторые заводы даже перенесли [ремонтные работы] на более дальний период. Постепенно ситуация стабилизируется», — выразил уверенность чиновник.
При этом, по словам вице-премьера, в Правительстве России прорабатывают разные меры стабилизации биржевых цен. «У нас есть определенные предложения. Я на днях проводил совещание, поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы. Будем в пятницу еще обсуждать», — пояснил он, заверив, что в случае принятия каких-либо решений о них будет рассказано.
Введение квот на экспорт нефтепродуктов Новак счел вероятным, хотя и подчеркнул, что вариант с заградительной пошлиной не рассматривается. «Рассматривается [введение квот]. Но есть разные другие предложения, надо взвесить все за и против», — подчеркнул он.
Биржевые цены на бензин в России растут уже долгое время, что сказывается и на стоимости топлива на АЗС.
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