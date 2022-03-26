В Татарстане вновь выявлено 283 новых случая коронавируса

В Татарстане вновь зарегистрировано 283 новых случая заболевания коронавирусом Covid-19, как и накануне. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«<…> из них госпитализированы 29. Детей до 18 лет — 94 человека», — уточнили в ведомстве.

Инфицированные выявлены в 34 муниципалитетах региона из 45. Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Казани, где заболели 112 человек. В Альметьевском и Нижнекамском районах отмечено по 20 случаев заболевания. В Набережных Челнах инфицированы 16 человек.

Таким образом, по данным на 26 марта 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 135 866 случаев заболевания. Выздоровели 125 550 жителей Татарстана, причем 1247 человек излечились за минувшие сутки.

Вакцинирован в общей сложности 2 494 741 татарстанец, прирост числа вакцинаций за день составил 1054. Обеими дозами привит 1 926 021 человек. Прошли ревакцинацию 278 300 жителей республики.