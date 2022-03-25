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Ру Тат
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Здоровье
25 марта 2022  13:18

В Татарстане еще 283 человека заразились Covid-19

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За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 283 случая коронавирусной инфекции, в 46 из них потребовалась госпитализация. 70 заболевших — это дети. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Новые случаи подтвердились в 38 районах республики. Лидерами антирейтинга стали Казань (86), Набережные Челны (29) и Зеленодольский район (18).

За время пандемии Covid-19 был обнаружен у 135 583 жителей РТ. Выздоровели 124 303 человека, 1006 — за прошедший день.

Первым компонентом вакцины привились 2 493 687 человек, 1 926 021 прошел полный курс, 275 967 привились повторно.

#коронавирус #статистика
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