В Татарстане вновь выявлено 270 случаев коронавируса

В Татарстане опять зафиксировано 270 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19, как и накануне. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«<…> из них госпитализированы 29. Детей до 18 лет — 86 человек», — уточнили в ведомстве.

Инфицированные выявлены в 32 муниципалитетах региона из 45. Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Казани, где заболели 83 человека. В Нижнекамском районе отмечен 31 случай заболевания. В Набережных Челнах инфицированы 23 человека, в Азнакаевском и Мамадышском районах — по 15.

Таким образом, по данным на 1 апреля 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 137 518 случаев заболевания. Выздоровели 129 211 жителей Татарстана, причем 813 человек излечились за минувшие сутки.

Вакцинирован в общей сложности 2 501 161 татарстанец, прирост числа вакцинаций составил 1425. Обеими дозами привит 1 926 021 человек. Прошли ревакцинацию 283 577 жителей республики.