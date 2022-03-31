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Ру Тат
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Здоровье
31 марта 2022  14:07

Еще 270 человек в Татарстане заболели коронавирусом

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В Татарстане за последние сутки выявили еще 270 ковид-случаев, 52 человека были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

«Детей до 18 лет — 76 человек», — отмечается в сообщении.

Большинство новых случаев приходится на Казань (111). 22 человека заболели в Нижнекамском районе, 15 — в Челнах, 14 — в Зеленодольском районе, 11 — Бугульминском. 

Всего с начала пандемии Covid-19 заразились 137 248 человек, выздоровели 128 398 (845 из них за минувшие сутки). 

Вакцинировано 2 499 736, более 1,9 млн из них получили оба компонента препарата. Ревакцинировали 280,8 тыс. человек.

#коронавирус
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