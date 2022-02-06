В Татарстане вновь выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано максимальное число новых случаев коронавируса Covid-19 с начала пандемии — 1201. Среди них 11 завозных, а остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Детей до 18 лет — 79 человек. Сто восемнадцать человек госпитализировано, 1083 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 477 человек. В Набережных Челнах отмечено 304 случая болезни, в Нижнекамском районе — 102, а в Альметьевском — 96. Всего инфицированные выявлены в 33 муниципалитетах региона.

Таким образом, по данным на 6 февраля 2021 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 54 704 случая заболевания. Выздоровели 40 325 жителей Татарстана, причем 128 излечились за минувшие сутки.

На данный момент омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 выявлен в 84 регионах страны. По данным экспертов, его быстрое распространение ухудшает ситуацию с регистрацией заболевших.