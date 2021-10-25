В Татарстане вновь установлен антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки опять зарегистрировано рекордное число новых случаев коронавируса Covid-19 — им заболели 167 человек. Два случая заражения завозные, остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Тридцать девять человек госпитализировано, 128 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 104 человека. В Набережных Челнах отмечено 19 случаев болезни, тогда как в Нижнекамском районе — девять. Всего инфицированные выявлены в 16 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 25 октября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 29 707 случаев заболевания. Выздоровели 24 636 жителей Татарстана, в том числе 25 — за минувшие сутки.

В общей сложности привились от коронавируса 1 426 700 татарстанцев. Дневной прирост числа вакцинированных составил 31 300. При этом 1 008 592 человека получили обе дозы вакцины.