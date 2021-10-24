В Татарстане установлен очередной антирекорд по суточному приросту Сovid-случаев

В Татарстане еще 155 человек заболели новой коронавирусной инфекцией. Семь татарстанцев заразились за пределами республики, все остальные случаи контактные.

«45 человек госпитализированы, 110 получают лечение на дому», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Больше всего случаев зафиксировали в Казани — 95 человек. 26 заболевших выявили в Набережных Челнах, пятерых — Зеленодольском районе. По четыре новых случая зарегистрировали в Альметьевском и Лениногорском районах, три — Заинском, по два — Агрызском, Актанышском, Арском, Елабужском, Нижнекамском. В Аксубаевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском, Мензелинском, Пестречинском и Чистопольском районах заболело по одному человеку.

С начала пандемии в республике было зарегистрировано 29,5 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 24,6 тыс., включая 48 челоек за последние сутки.