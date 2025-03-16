В Татарстане вновь прекратило дорожать топливо

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В Татарстане за период с 3 по 10 марта не изменились цены на дизельное топливо и бензин всех марок. Это следует из данных Татарстанстата.

Бензин премиальных марок (АИ-98 и выше) по-прежнему стоит 80,76 рубля за литр, АИ-95 – 56,92 рубля, АИ-92 – 52,95 рубля, а дизельное топливо – 65,2 рубля.

При этом за неделю до этого АИ-98 в республике подорожал на 0,03% (на 3 копейки), а АИ-92 – на 0,14% (на 7 копеек).

На протяжении последнего месяца на российском топливном рынке сохраняется волатильность. По мнению опрошенных газетой «Коммерсантъ» специалистов, с учетом предстоящих ремонтов на НПЗ и повышенных акцизов подорожание топлива в опте и рознице может стать неизбежным.