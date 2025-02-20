Экономист Щербаченко спрогнозировал цены на бензин в марте

В марте на российских заправках ожидается рост цен на бензин. Литр АИ-92 в среднем подорожает на 15–45 копеек и будет стоить 55,8–56,1 рублей. АИ-95 станет дороже на 13–53 копейки, его цена составит порядка 60,9–61,3 рублей. Таким мнением с «Газетой.ру» поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Экономист отметил, что за прошедшую неделю цены на АЗС незначительно выросли в большинстве регионов России. Средние розничные цены на бензин с 4 по 10 февраля увеличились на 4 копейки, до 58,81 рубля за литр.

Щербаченко объяснил, что цены на бензин зависят от налогов, колебания оптовых цен, себестоимости добычи нефти, переработки, транспортировки и содержания АЗС и ряда других факторов. Также он напомнил о недавнем введении США масштабных санкций в отношении российского энергетического сектора, затронувших ряд крупных нефтяных компаний.

Эксперт отметил, что в 2025 году на стоимость бензина повлияет повышение акцизов, а также растущие затраты нефтяных компаний на ремонт нефтеперерабатывающих заводов из-за санкций.

«Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает вопрос о запрете на экспорт бензина для стабилизации цен на топливо перед началом посевного сезона. Государство будет выстраивать меры поддержки нашего рынка и, возможно, примет решение о запрете экспорта бензина для стабилизации цен в марте. В этом случае цены на бензин могут стабилизироваться», — заключил экономист.