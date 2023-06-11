В День России в Татарстане ожидается порывистый ветер и ночные заморозки

Завтра, 12 июня, в Татарстане сохранится достаточно прохладная погода, ночью температурный фон ощутимо понизится — вплоть до заморозков. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны на всей территории региона. Будет дуть северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с. Днем местами, включая Казань, он будет усиливаться до 14 м/с, отмечают метеорологи.

В темное время суток температура воздуха по Татарстану составит от 0 до +5 градусов, на западе республики — до +8 (в столице РТ — от 5 до 7 градусов выше нуля, в низких местах — от +1 до +3). Кое-где на почве и в воздухе возможны заморозки от 0 до -1 градуса. В дневные часы воздух прогреется до 14–19 градусов тепла (в Казани — до +17, +19 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение из-за заморозков.