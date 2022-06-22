В Татарстане вновь ожидаются дожди с грозами и сильным ветром

Завтра, 23 июня, в Татарстане сохранится умеренно теплая и при этом неустойчивая погода. Вновь прогнозируется ухудшение погодных условий, информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Местами как ночью, так и днем вероятны дожди и грозы. При этом в Казани небольшие осадки пройдут лишь в темное время суток, тогда как в дневные часы они маловероятны.

Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. При грозах он станет усиливаться порывами до 15–18 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в ночные часы составит от +11 до +16 градусов (в столице РТ — от +13 до +15). В светлое время суток воздух прогреется до 19–24, а на востоке республики — и до 28 градусов тепла (в Казани — до +22, +24).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что метеорологи Татарстана обещают на этой неделе дожди в будние дни и теплую погоду без осадков в выходные.