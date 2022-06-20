Синоптики Татарстана прогнозируют дожди в будни и теплую погоду без осадков в выходные

Гидрометцентр РТ составил прогноз недели на ближайшие дни. Из него следует, что в будни на территории республики продолжатся дожди, но к уикенду они прекратятся.

В ночь на вторник, 21 июня, в Татарстане пройдет небольшой дождь. Днем вероятность осадков небольшая. Ночные температуры будут колебаться от +8°С до +13°С, дневные – от +19°С до +24°С.

В среду, четверг и пятницу метеорологи опять обещают кратковременные дожди с грозами. В эти дни над республикой будут проходить атмосферные фронты. Днем 21 июня термометры покажут 21-26 градусов тепла, 22 и 23 июня – от +23°С до +28°С.

По предварительному прогнозу, в субботу и воскресенье осадков не ожидается. Дневные температуры в субботу составят от +19°С до +24°С. В воскресенье они будут находиться на уровне 21-26 градусов выше нуля.