В Татарстане вновь ожидаются дожди с грозами и сильный ветер

Завтра, 4 июня, в Татарстане сохранится неустойчивая погода, но температурный фон немного понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой по-прежнему ожидается переменная облачность. Ночью местами, а днем по всему региону будут идти кратковременные дожди, кое-где вероятны грозы. В Казани осадки с грозами возможны в ночные и утренние часы.

Умеренный юго-западный ветер со временем сменит направление на северо-западное, при грозах он будет усиливаться до 15–20 м/с (в столице РТ до 15–18 м/с), отмечают синоптики.

Температура воздуха по республике в темное время суток составит от +12 до +17 градусов. В Казани, соответственно, прогнозируется от +15 до +17. В дневные часы воздух прогреется до 21–26 градусов тепла (в столице региона — до +22, +24).