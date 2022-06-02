В Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и жара до 29 градусов

Завтра, 3 июня, в Татарстане сохранится установившаяся ранее жаркая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем и вечером местами по республике, включая Казань, вероятны кратковременные дожди и грозы.

В ночные часы слабый, в дневные — умеренный юго-западный и южный ветер при грозах будет усиливаться до 15–18 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в темное время суток составит от +10 до +15 градусов. В столице республики, соответственно, прогнозируется от +13 до +15. В светлое время суток воздух прогреется до 24–29 градусов тепла (в Казани — до +26, +28).