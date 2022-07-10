В Татарстане вновь ожидаются дожди с грозами, град и сильный ветер

Завтра, 11 июля, в Татарстане вновь ожидается жаркая, но при этом неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Как ночью, так и днем местами по всему региону, включая Казань, вероятны кратковременные дожди и грозы. В светлое время суток локально возможен град.

Кроме того, в ночные и утренние часы кое-где опустится туман. Прогнозируется умеренный юго-восточный и восточный ветер. Иногда он будет на короткое время усиливаться до 17–22 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в темное время суто составит от +13 до +18 градусов (в столице республики — от +16 до +18). В дневные часы воздух прогреется до 28–33 градусов тепла (в Казани — до +30, +32).