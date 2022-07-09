Татарстанцев предупредили о надвигающихся грозах с градом и сильном ветре

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погодных условий. Погода начнет портиться с предстоящей ночи и сохранится завтра в течение дня.

Ожидаются грозы, сильный дождь, кратковременные усиления юго-восточного ветра до 17-22 м/с, локально град. С утра также в республике местами будет туманно, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Температура воздуха при этом в Казани днем поднимется до 31 градуса выше нуля, в целом по республике – до 33 градусов.