В Татарстане вновь ожидается туман и до 26 градусов мороза

Завтра, 7 декабря, на территории Татарстана удержится установившаяся ранее морозная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Существенные осадки маловероятны, однако ночью и утром местами опять опустится туман. Прогнозируется слабый до умеренного южный ветер. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

В ночные и утренние часы температура воздуха по Татарстану составит от 15 до 20 градусов мороза, при прояснениях — до -26 (в Казани — от -15 до -17, при прояснениях — до -20). Днем воздух прогреется до 10–15 градусов ниже нуля (в столице РТ — до -11, -13).

Как сообщал ранее «Татар-информ», в республике из-за аномальных морозов объявлено штормовое предупреждение. Согласно предварительным данным метеорологов, сильные холода сохранятся в Татарстане вплоть до 9 декабря.