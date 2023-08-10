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В Татарстане вновь ожидается сухая и жаркая погода
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Фото: © «Татар-информ»
10 августа на территории Татарстана ожидается малооблачная и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Синоптики обещают северный, северо-восточный ветер 4–9 м/с, днем местами он может усилиться до 13 м/с.
Ночью температуры воздуха составят от 13 до 18 градусов, в дневные часы столбики термометров поднимутся до 28–33.
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