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Общество 10 августа 2023 08:00

В Татарстане вновь ожидается сухая и жаркая погода

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В Татарстане вновь ожидается сухая и жаркая погода
Фото: © «Татар-информ»

10 августа на территории Татарстана ожидается малооблачная и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Синоптики обещают северный, северо-восточный ветер 4–9 м/с, днем местами он может усилиться до 13 м/с.
Ночью температуры воздуха составят от 13 до 18 градусов, в дневные часы столбики термометров поднимутся до 28–33.

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#прогноз погоды #жара
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