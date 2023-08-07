«Экстремальное лето»: Татарстан в пятый раз закрыл леса и борется с нашествием гусениц

Важным направлением работы является уборка аварийных деревьев

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«После урагана будет проведено дополнительное обследование лесных насаждений Татарстана»

Татарстан завершил ликвидацию последствий сильного урагана, произошедшего в конце июля. Лесники республики убрали поваленные ветром деревья и приступили к ревизии лесных массивов с высокой рекреационной нагрузкой. Как сообщалось ранее, в результате разбушевавшейся стихии тогда в соседнем регионе – Марий Эл – погибли 10 человек, в том числе 9 жителей Татарстана.

«В эти дни в Татарстане завершены работы по уборке поваленных ураганом и аварийных деревьев. Мной дано поручение провести дополнительное обследование лесных насаждений, находящихся вблизи мест массового отдыха граждан и детских оздоровительных лагерей, на предмет наличия сухостойных, аварийных деревьев», – сообщил «Татар-информу» Равиль Кузюров.

Министр лесного хозяйства Татарстана объяснил, почему упали хвойные деревья, и рассказал об особенностях их корневой системы.

«У сосны мощная стержневая корневая система, один главный корень, который уходит глубоко в землю. От этого центрального корня отходит много боковых корешков. С помощью такой мощной корневой системы сосны легко достают воду из глубины и проникают в труднодоступные участки земли», – отметил он.

Равиль Кузюров: «Во время урагана роль сыграла не корневая система деревьев, а разрушительная сила стихии, которая стала губительной» Фото: © «Татар-информ»

На заболоченных и холодных почвах корневая система сосны может быть поверхностной.

«Во время урагана роль сыграла не корневая система деревьев, а разрушительная сила стихии, которая стала губительной. К сожалению, предсказать наступление урагана или вычислить его силу не всегда возможно», – подчеркнул Равиль Кузюров.

Спикер сообщил, что в республике проводятся ежегодные работы по лесопатологическому обследованию лесных насаждений, а также санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе уборка неликвидной древесины. Особое внимание уделяется участкам вблизи автомобильных дорог, населенных пунктов, а также социальных объектов. В этом году запланирована уборка неликвидной древесины на площади 2,8 тыс. гектаров. Сухостойные деревья убираются в весенний и осенний периоды, также в рамках республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана».

Еще одним важным направлением работы является уборка аварийных деревьев, которые вывозят из лесов не только по запросам специалистов лесной отрасли, но и по обращениям граждан, направленным в министерство.

«Для установки палатки лучше всего подходят ровные и сухие участки в молодых лесах или подлеске. Желательно, чтобы рядом не было слишком высоких, старых или сухих деревьев» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не рекомендуется ставить палатки в лесах на звериных тропах и под одиноко стоящими деревьями»

В теплое время года многие татарстанцы проводят свободное время на дачах, а те, у кого их нет, выезжают на выходные с палатками на природу. К примеру, разбивают палаточные лагеря на берегах Камы. Как обезопасить себя людям, предпочитающим такой отдых?

«Прежде всего, нужно внимательно смотреть прогноз погоды, в случае сообщений об осадках и сильных порывах ветра не планировать поездку», – посоветовал министр.

Он считает, что лучше всего отдыхать на природе в специально оборудованных местах, где гарантирована безопасность. Если люди собираются на природу самостоятельно, важно учесть несколько моментов.

«Если вы собираетесь с ночевкой, лучше всего выбрать место для установки палатки до наступления темноты, чтобы оценить особенности местности вокруг лагеря. Для установки палатки лучше всего подходят ровные и сухие участки в молодых лесах или подлеске. Желательно, чтобы рядом не было слишком высоких, старых или сухих деревьев. Если внезапно поднимется ветер, такие деревья могут упасть. Кроме того, не рекомендуется ставить палатку под одиноко стоящими высокими деревьями, они представляют опасность во время грозы», – пояснил Равиль Кузюров.

Эксперт не рекомендовал ставить палатки в лесах на звериных тропах или на близком расстоянии от них. Заяц или ежик, конечно, не представляют серьезной опасности, а вот дикий кабан несет большую угрозу. Находясь на природе, важно соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности.

«В Татарстане сохраняется непростая лесопожарная обстановка» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Количество возгораний выросло в три раза, леса закрыты до 20 августа»

Из-за аномальной жары и продолжительной засухи в этом году в Татарстане в три раза выросло количество возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В Татарстане сохраняется непростая лесопожарная обстановка. С начала года в республике зарегистрировано 985 термических точек и 830 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом. По сравнению с прошлым годом разница колоссальная», – сообщил Равиль Кузюров.

В конце мая случился лесной пожар на площади 0,5 га в Альметьевском районе. Огонь вспыхнул на полигоне твердых бытовых отходов и перекинулся на деревья. Пожар в лесничестве был оперативно локализован и ликвидирован. Стоит отметить, что в прошлом году лесных пожаров в республике не было вообще, а наиболее «горимым» за последнее время стал 2021 год, когда в Татарстане случилось 19 лесных пожаров на общей площади 210 га. Все они были своевременно ликвидированы.

«Девять из десяти лесных пожаров возникают по вине человека, а точнее, из-за небрежности при использовании в лесу огня во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты», – пояснил Равиль Кузюров.

В связи с неблагоприятными погодными условиями власти Татарстана ввели ограничение на пребывания граждан в лесах в пятый раз, оно действует до 20 августа.

«Ограничения действуют в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда. Ограничивается не только пребывание граждан в лесах, но и въезд в них транспортных средств», – подчеркнул Равиль Кузюров.

Ограничения не распространяются на парки и лесопарки в населенных пунктах, нацпарки и заповедники. К примеру, казанцы могут посещать озеро «Лебяжье». Где действуют запреты, установлены предупредительные аншлаги, дороги закрыты шлагбаумами. Отметим, что в 2022 году ограничения на пребывание в лесах вводились три раза, а в 2021 году из-за аномальной жары – пять раз.

Непарный шелкопряд активизировался в лесах республики еще весной. По словам лесников, пока ущерб, нанесенный деревьям вредителем, подсчитывать рано Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Жаркое и засушливое лето способствовало распространению очагов непарного шелкопряда»

В этом году весна была ранняя, а на смену ей пришло экстремально жаркое лето, в отдельные дни воздух прогревался до 35-37 градусов и почти не было дождей. В связи с продолжительной засухой был введен режим чрезвычайной ситуации.

После короткой передышки аномальная жара вернулась в Татарстан в начале августа. В ближайшую неделю в дневные часы прогнозируется до +32 градусов. Жаркая погода не только создает угрозу пожарной безопасности в лесах, но и способствует распространению опасного лесного вредителя – непарного шелкопряда, отметил Равиль Кузюров.

Непарный шелкопряд активизировался в лесах республики еще весной. По словам лесников, пока ущерб, нанесенный деревьям вредителем, подсчитывать рано. Поеденные гусеницами деревья повторно распустили листья уже в этом году. Деревья станут ослабленными только в том случае, если их листья вредитель будет объедать три года подряд. Гусеницы непарного шелкопряда повреждают лиственные породы – дуб, липу, ясень, клен. При отсутствии кормовой базы вредитель может перейти и на хвойные деревья.

«В мае на части территорий Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Билярского, Мензелинского, Нурлатского и Черемшанского лесничеств были проведены мероприятия по ликвидации очагов вредителей леса», – напомнил Равиль Кузюров.

Очаги непарного шелкопряда ликвидированы на площади 53 тыс. гектаров. Обработали участки при помощи биологического препарата. Сейчас специалисты лесной отрасли готовятся к борьбе с вредителями в 2024 году. Осенью будет проведено масштабное обследование лесных насаждений, собранную информацию отправят в Федеральное агентство лесного хозяйства для планирования дальнейшей работы.

«В осенний период планируется нефтевание яйцекладок непарного шелкопряда. Этот метод предполагает уничтожение кладок яиц путем нанесения кистью нефтепродуктов – отработанного машинного масла и керосина. Данная мера позволит снизить популяцию данного вредителя», – пояснил собеседник «Татар-информа».

По его словам, жаркое и засушливое лето, к сожалению, способствует распространению очагов непарного шелкопряда на большие площади. Однако если предстоящая зима будет холодной, то яйцекладки вредителей леса замерзнут и из них не вылупятся по весне новые гусеницы.