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Ру Тат
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Общество
15 марта 2022  18:16

В Татарстане вновь ожидается до −23 градусов

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В среду в Татарстане вновь ожидаются сильный мороз и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Кроме того, прогнозируется переменная облачность, умеренный северо-восточный ветер. По сообщению синоптиков, осадки маловероятны.

Температуры воздуха ночью составят от −14 до −19 градусов, местами столбики термометров опустятся до −23. Днем ожидается от −5 до −10 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстан придет потепление. Уже в пятницу днем столбики термометров могут подняться до +1 градуса.

#прогноз погоды #мороз #гололедица
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