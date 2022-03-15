В Татарстане вновь ожидается до −23 градусов
В среду в Татарстане вновь ожидаются сильный мороз и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Кроме того, прогнозируется переменная облачность, умеренный северо-восточный ветер. По сообщению синоптиков, осадки маловероятны.
Температуры воздуха ночью составят от −14 до −19 градусов, местами столбики термометров опустятся до −23. Днем ожидается от −5 до −10 градусов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстан придет потепление. Уже в пятницу днем столбики термометров могут подняться до +1 градуса.