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Общество
15 марта 2022  02:09

К концу недели в Татарстане потеплеет до +1 градуса

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К концу недели в Татарстане потеплеет до +1 градуса. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ. 

15 марта с отходом северного циклона на юг республика окажется в его тыловой части. В отдельных районах ожидается слабая метель, небольшой снег, при прояснениях до −19 градусов. Днем с ростом атмосферного давления небольшой снег пройдет лишь местами, столбик термометра будет показывать от −5 до −10 градусов. На дорогах образуется гололедица.

Под влиянием поля повышенного атмосферного давления в следующие два дня существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром температура упадет до −19 градусов, при прояснениях — до −24, днем ожидается от −3 до −10 градусов.

18 и 19 марта сохранится умеренно-морозная погода с ночными температурами от −18 до −13 градусов, однако днем воздух прогреется от −4 до +1 градуса. Из-за близости атмосферного фронта местами пройдет небольшой снег.

#прогноз погоды
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