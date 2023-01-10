В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение из-за 40-градусных морозов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завтра, 11 января, в Татарстане еще сохранится аномально морозная погода. В республике из-за этого опять объявлено штормовое предупреждение, сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над регионом сохранится переменная облачность. Осадки маловероятны. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на дорогах вновь образуется гололедица, отмечают синоптики.

При этом ночью температура воздуха по Татарстану составит от 29 до 34 градусов мороза, а в отдельных районах на юге и востоке республики — и вовсе от -35 до -40 градусов. К утру на западе региона температурный фон поднимется до -24, -29 градусов. В Казани в ночные часы ожидается от -31 до -33 градусов с повышением к утру до -26, -28.

Днем воздух прогреется до -16, -21 градуса, на востоке региона — до -24. В столице Татарстана прогнозируется от -17 до -19 градусов, уточняют метеорологи.

На момент написания материала холоднее всего на территории республики было в Альметьевском районе (26 градусов мороза зафиксировала метеостанция «Акташ» в 14.40 по Москве).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к выходным в Татарстане ожидается повышение температурного фона примерно до -20 градусов (при этом днем столбики термометров могут подняться и до -10 градусов).