Происшествия 22 января 2026 07:54

В Татарстане вновь объявлен режим опасности БПЛА

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане опять объявили режим «Беспилотная опасность». Соответствующая информация появилась в мобильном приложении МЧС России в 7.32 22 января по московскому времени.

Последний раз режим беспилотной опасности вводился в республике накануне, 21 января, он действовал почти три часа.

В начале года Раис РТ Рустам Минниханов отметил достойную работу военных и эффективность превентивных мер по подготовке объектов, которые позволили минимизировать последствия налетов БПЛА.

