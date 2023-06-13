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Происшествия 13 июня 2023 09:37

В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

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Из-за высокой пожарной опасности лесов на территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

«В период с 13 по 23 июня 2023 г. на территории Республики Татарстан местами сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность лесов», – отмечают метеорологи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что высокая пожароопасность на территории республики сохранится до 12 июня.

#штормовое предупреждение
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