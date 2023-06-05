Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

Из-за высокой пожарной опасности лесов на территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

«В период с 6 по 12 июня 2023 г. на территории Республики Татарстан в отдельных районах сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность лесов», – отмечают метеорологи.