news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 5 июня 2023 13:23

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Из-за высокой пожарной опасности лесов на территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

«В период с 6 по 12 июня 2023 г. на территории Республики Татарстан в отдельных районах сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность лесов», – отмечают метеорологи.

#гидрометцентр рт #пожароопасный период
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное