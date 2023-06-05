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Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности
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Из-за высокой пожарной опасности лесов на территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
«В период с 6 по 12 июня 2023 г. на территории Республики Татарстан в отдельных районах сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность лесов», – отмечают метеорологи.
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