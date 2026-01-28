news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 28 января 2026 08:38

В Татарстане вновь объявили режим «Беспилотная опасность»

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане вновь объявили режим «Беспилотная опасность»
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане опять объявили режим «Беспилотная опасность». Соответствующая информация появилась в мобильном приложении МЧС России в 8.37 28 января по московскому времени.

Последний раз режим беспилотной опасности вводился в республике 25 января, он действовал менее часа.

В начале года Раис РТ Рустам Минниханов отметил достойную работу военных и эффективность превентивных мер по подготовке объектов, которые позволили минимизировать последствия налетов БПЛА.

#беспилотная опасность
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Лошади, Жираф, Снежная королева и Шурале: голосуйте за лучший зимний двор в Татарстане

Лошади, Жираф, Снежная королева и Шурале: голосуйте за лучший зимний двор в Татарстане

28 января 2026
Национальная кухня, ремесла и мастер-классы: каким станет обновленный ЦУМ в Казани

Национальная кухня, ремесла и мастер-классы: каким станет обновленный ЦУМ в Казани

27 января 2026