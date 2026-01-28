В Татарстане вновь объявили режим «Беспилотная опасность»

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане опять объявили режим «Беспилотная опасность». Соответствующая информация появилась в мобильном приложении МЧС России в 8.37 28 января по московскому времени.

Последний раз режим беспилотной опасности вводился в республике 25 января, он действовал менее часа.

В начале года Раис РТ Рустам Минниханов отметил достойную работу военных и эффективность превентивных мер по подготовке объектов, которые позволили минимизировать последствия налетов БПЛА.