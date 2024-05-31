В Татарстане внесли изменения в Концепцию патриотического воспитания

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В Татарстане внесены изменения в Концепцию патриотического воспитания детей и молодежи. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В частности, в новой версии документа особо подчеркнуто, что заниматься патриотическим воспитанием могут не только органы государственной власти и некоммерческие организации, но и органы местного самоуправления, а также «иные субъекты патриотического воспитания».

Среди целей патриотического воспитания теперь фигурирует «уважение к отечественной истории», которое отсутствовало в изначальном варианте концепции. В качестве же основной цели процесса упомянуто формирование соответствующих добродетелей у граждан вообще, а не только у молодежи.

Кроме того, детализирован перечень основных задач. К ним добавились воспитание уважения к конституциям РФ и РТ, а также соблюдения законности, привитие чувства гордости и уважения к государственным символам России и Татарстана, развитие волонтерской деятельности, формирование потребности в духовно-нравственном развитии и уважительного отношения к старшему поколению, проявление заботы о пожилых и близких людях, укрепление института семьи, сохранение традиционных семейных ценностей и так далее.

К субъектам патриотического воспитания в обновленной концепции причислены государственные и муниципальные организации искусства и кинематографии, физической культуры и спорта (в дополнение к учреждениям культуры и молодежной политики), центры патриотического воспитания, а также граждане РФ, «чей авторитет, патриотизм и верность своему гражданскому, профессиональному и воинскому долгу стали побудительным примером и образцом для подражания».

При этом из перечня занимающихся патриотическим воспитанием исчезли семья как институт, традиционные религиозные конфессии, социальные службы, трудовые коллективы, профсоюзы, военные комиссариаты, воинские коллективы и правоохранительные органы.

В декабре прошлого года Раис РТ Рустам Минниханов подписал закон о патриотическом воспитании граждан в Татарстане.