В Татарстане внедряют единую платформу распознавания лиц для борьбы с преступностью

По инициативе МВД в Татарстане проработан вопрос создания Единой интеграционной платформы видеонаблюдения с функциями распознавания лиц, в которую планируется поэтапно объединить камеры, установленные в различных общественных местах. Об этом на 18-м заседании Государственного Совета РТ седьмого созыва сообщил министр внутренних дел по республике Дамир Сатретдинов.

«Это позволит повысить уровень правопорядка в условиях дефицита личного состава», – указал министр.

Он отметил, что в настоящее время одним из ключевых инструментов безопасности остается комплекс «Безопасный город». В него уже входит более 45 тысяч камер в общественных местах и многоквартирных домах. С их помощью в прошлом году удалось раскрыть свыше 300 преступлений. О чем еще на заседании Государственного Совета РТ говорил министр внутренних дел Татарстана, читайте по ссылке.