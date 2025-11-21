В Татарстане вчетверо увеличили размер стимулирующих выплат молодым педагогам

В Татарстане размер ежемесячной стимулирующей надбавки педагогам – молодым специалистам увеличен почти в четыре раза: с 2510 рублей до 10 тыс. рублей.

Соответствующее постановление Кабинета министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Как и прежде, стимулирующая выплата назначается «пропорционально объему учебной нагрузки, отработанному времени».

В число получателей надбавок включены молодые педагоги учреждений профессионального образования.

В документе отмечается, что его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2025 года. Таким образом, надбавки увеличены с начала текущего учебного года.

Размер стимулирующих выплат молодым учителям оставался неизменным с 2018 года. Об их увеличении с начала нового учебного года стало известно еще в сентябре.