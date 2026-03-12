news_header_top
Происшествия 12 марта 2026 10:55

В Татарстане в суд ушло дело экс-директора филиала Роскадастра и его заместителя

Прокурор РТ Альберт Суяргулов утвердил обвинительное заключение экс-директору филиала «Роскадастра» по Республике Татарстан и его заместителю. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Речь идет о директоре Ильнуре Хисматуллине и его заместителе Айназе Вафине. Их обвиняют в присвоении премий сотрудников.

По версии следствия, с октября 2024 года по март 2025 года экс-директор филиала под видом премий другим сотрудникам похитил 839 тысяч рублей, а его заместитель, выполняя функции пособника, содействовал в хищении средств.

Фигуранты признали свою вину в полном объеме, ущерб по делу возмещен. Уголовное дело передано в Приволжский райсуд Казани.

#антикоррупция #Уголовное дело
