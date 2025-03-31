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Происшествия 31 марта 2025 09:30

В Татарстане директора Роскадастра и его заместителя обвиняют в хищении 1,5 млн рублей

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В Татарстане на директора Роскадастра и его заместителя возбудили уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество».

Как рассказали «Татар-информу» в УФСБ России по РТ, они организовали схему хищения бюджетных денег за счет ежемесячного начисления дополнительных премий работникам филиала. Причем деньги руководитель и его заместитель забирали себе.

В результате с октября прошлого года по март они нанесли ущерб бюджету предприятия более чем на 1,5 млн рублей.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

#Мошенничество
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