В Татарстане в суд передали дело организаторов финансовой пирамиды Frendex

В Татарстане прокуратура утвердила обвинительное заключение пятерым организаторам финансовой пирамиды Frendex. Как сообщает прокуратура РТ, их обвиняют в крупном мошенничестве.

По версии следствия, с мая 2020 года по август 2021 года Алексей Тришаков, Азат Насыбуллин, Рамис Миндияров, Алексей Богомолов и Андрей Лобанов обманули более 300 жителей Татарстана, Республики Марий Эл, Коми, Бурятия, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской и Ульяновской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Фигуранты распространяли ложную информацию о платформе Frendex, обещая высокую прибыль от инвестиций. Фактически платформа работала как финансовая пирамида – выплаты старым участникам шли за счет денег вновь привлеченных вкладчиков. Общая сумма ущерба составила более 135 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения.

При этом уголовное дело в отношении еще троих организаторов финпирамиды выделено в отдельное производство. «Татар-информ» рассказывал, что в мае в Турции задержали бывшую казанскую телеведущую Эльвиру Мадиярову и ее отца Табриза Ахтямова по делу финансовой пирамиды FrendeX. Экс-телеведущая и ее отец были объявлены в федеральный розыск еще в 2022 году.

Табриза Ахтямова в мае 2025 года экстрадировали в РФ, сейчас он в СИЗО. В свою очередь Эльвира Мадиярова все еще находится в Турции, вместе с ней в розыск объявлен ее супруг – Айдар Мадияров.