Экс-телеведущая из Казани объявлена в федеральный розыск по делу пирамиды FrendeX

Бывшая казанская телеведущая Эльвира Мадиярова объявлена в федеральный розыск по делу финансовой пирамиды FrendeX. Вместе с ней в розыск объявлены ее супруг Айдар Мадияров и ее отец Табриз Ахтямов. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного источника.

Также сегодня стало известно, что по делу финансовой пирамиды задержаны еще двое – Алексей Тришаков и Азат Насибуллин. Накануне Вахитовский районный суд Казани отправил обоих в СИЗО.

В поле зрения силовиков финансовая пирамида FrendeX попала в октябре прошлого года. Тогда в отношении основателей пирамиды Руслана Пичугина и Дмитрия Чечулина было возбуждено уголовное дело. Последний был объявлен в международный розыск.

На данный момент ущерб по делу пирамиды FrendeX следствие оценивает в 200 млн рублей, в числе обманутых оказались около 300 человек.