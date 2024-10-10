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Происшествия 10 октября 2024 15:15

В Татарстане в сравнении с прошлым годом выросло число погибших в ДТП

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С января по сентябрь 2024 года на дорогах Татарстана погибли 220 человек, из них 10 – дети. По сравнению с прошлым годом увеличилась смертность при ДТП, сообщают в ГБУ «Безопасность дорожного движения».

В ведомстве рассказали об основных причинах таких печальных последствий. Как показала статистика, 35 жертв оказались пешеходами, 127 человек погибли из-за выезда на полосу встречного движения, 22 человека стали жертвами пьяных водителей, 29 человек погибли вследствие превышения скорости, 37 погибших не использовали ремни безопасности.

Ранее начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов рассказывал, что по итогам восьми месяцев этого года на дорогах Татарстана произошло более двух тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 192 человека.

Автоинспекторы в очередной раз напоминают о важности соблюдения ПДД.

#ДТП в Татарстане
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