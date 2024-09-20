За этот год на дорогах Татарстана в авариях погибли 192 человека

Рустем Гарипов Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В Татарстане за этот год в ДТП погибли 192 человека. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о состоянии аварийности в республике и запуске приложения «Народный инспектор» рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.

«По итогам восьми месяцев этого года на дорогах Татарстана произошло более двух тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 192 человека», – рассказал Рустем Гарипов.

Главный автоинспектор республики отметил, что наиболее частыми причинами ДТП с летальным исходом являются: управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пренебрежение использованием ремней безопасности и игнорирование сигналов светофора. «Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый водитель садится за руль, просьба сообщить об этом в полицию», – дополнил Гарипов.