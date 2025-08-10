В Татарстане в сфере строительства работают более 80 тыс. человек

В Татарстане в строительной отрасли работают 89,3 тыс. специалистов. Такие данные по итогам 2024 года приводит Татарстанстат.

Отмечается, что в прошлом году в республике ввели в эксплуатацию 3,5 млн кв. м. жилья. Причем только за январь-июнь 2025-го в Татарстане было введено 2,2 млн «квадратов» жилья.

Напомним, что 10 августа отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли. В этот день чествуют специалистов, создающих современную инфраструктуру и определяющих облик городов будущего.

Ранее с Днем строителя татарстанцев поздравил и Раис РТ Рустам Минниханов. Руководитель республики подчеркнул, что на сегодня без строителей невозможно представить ни одну сферу жизни. Он также поблагодарил всех представителей отрасли за труд и пожелал им здоровья.