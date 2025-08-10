news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 августа 2025 21:33

В Татарстане в сфере строительства работают более 80 тыс. человек

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане в строительной отрасли работают 89,3 тыс. специалистов. Такие данные по итогам 2024 года приводит Татарстанстат.

Отмечается, что в прошлом году в республике ввели в эксплуатацию 3,5 млн кв. м. жилья. Причем только за январь-июнь 2025-го в Татарстане было введено 2,2 млн «квадратов» жилья.

Напомним, что 10 августа отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли. В этот день чествуют специалистов, создающих современную инфраструктуру и определяющих облик городов будущего.

Ранее с Днем строителя татарстанцев поздравил и Раис РТ Рустам Минниханов. Руководитель республики подчеркнул, что на сегодня без строителей невозможно представить ни одну сферу жизни. Он также поблагодарил всех представителей отрасли за труд и пожелал им здоровья.

читайте также
«Мин яратам сине, Татарстан»: Галимова показала фото Минниханова в интересной каске
«Мин яратам сине, Татарстан»: Галимова показала фото Минниханова в интересной каске
#Строительство #Татарстан #стройка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: «Стоит ли испытывать такую боль, чтобы иметь такие кудри?»

Чай с хазратом: «Стоит ли испытывать такую боль, чтобы иметь такие кудри?»

10 августа 2025
В Татарстане снова объявили беспилотную опасность

В Татарстане снова объявили беспилотную опасность

10 августа 2025