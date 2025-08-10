news_header_top
Политика 10 августа 2025 16:42

«Мин яратам сине, Татарстан»: Галимова показала фото Минниханова в интересной каске

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова показала в своем телеграм-канале фотографию Рустама Минниханова, сделанную во время его визита в Пестречинский район РТ.

На опубликованном снимке Минниханов внимательно осматривает продукцию, которую выпускает завод ООО «Кулонэнергомаш». Данное предприятие делает оборудование для заводов железобетонных изделий и сельскохозяйственной отрасли, сталелитейную продукцию и изделия из чугуна, а также проектирует и собирает оборудования для объектов газовой, нефтяной, нефтехимической и других отраслей промышленности.

На голове у Раиса РТ – белая каска, на которой написано: «Мин яратам сине, Татарстан («Я люблю тебя, Татарстан!» - прим. Т-и)».

«Когда ты каждую минуту думаешь про Татарстан!» – написала Галимова в посте.

