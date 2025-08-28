news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 28 августа 2025 13:33

В Татарстане в реестре контролируемых лиц находятся порядка 10 тысяч мигрантов

Около десяти тысяч мигрантов включены в реестр контролируемых лиц в Татарстане. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал начальник Управления по вопросам миграции МВД по республике Марат Галеев.

«Порядка половины лиц, чьи сведения содержатся в реестре, – это мужчины трудоспособного возраста, которые не имеют документов, подтверждающих право на пребывание в нашей стране, а также на осуществление трудовой деятельности», – сообщил спикер.

Он напомнил, что полгода назад в России запустили реестр контролируемых лиц. Все иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие оснований для законного нахождения на территории РФ, подлежат включению в реестр, который размещен на сайте МВД России.

«Для лиц, размещенных в реестре, предусмотрены значительные ограничения, которые в том числе касаются найма и покупки жилья, осуществления банковских операций и многие другие. Одна из самых эффективных мер – это запрет на осуществление банковских операций. Стоит отметить, что не все лица в реестре – нелегальные мигранты», – дополнил он.

