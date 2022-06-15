В Татарстане в рамках федпроекта «Бизнес-Спринт» появятся модульные спортзалы

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» в Татарстане, Удмуртии, а также в Ростовской, Самарской и Саратовской областях появятся модульные спортзалы. На эти цели из федерального бюджета выделено 390 млн рублей, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Выполняя поручение Президента по привлечению россиян к здоровому образу жизни, Правительство проводит работу по созданию в субъектах современной спортивной инфраструктуры в шаговой доступности. В рамках федпроекта „Бизнес-спринт“ в регионах стартовало строительство модульных спортзалов. Объекты будут созданы в Ростовской, Самарской и Саратовской областях, а также в Татарстане и Удмуртии», — приводятся слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Заниматься в таких спортзалах смогут все желающие, уточнил зампред Правительства РФ. Общая сумма финансирования создания 185 умных площадок и 5 быстровозводимых модульных спортзалов составила более 5 млрд рублей.

Отмечается, что всего в ближайшие три года по всей стране будет построено 84 таких спорткомплекса с использованием российских комплектующих и оборудования.

Ранее Президент России Владимир Путин дал поручение о создании организации — оператора по развитию массового спорта в РФ.