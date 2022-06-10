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Спорт
10 июня 2022  12:30

Путин дал поручение создать организацию — оператора по развитию массового спорта в России

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В России появится оператор деятельности по развитию массового спорта, подведомственный Минспорту РФ. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин, весь перечень опубликован на сайте Кремля. 

«Рассмотреть вопрос о создании подведомственной Минспорту России организации — оператора деятельности, направленной на развитие массового спорта», — сказано в документе. 

Глава государства также дал поручение утвердить рекомендации к содержанию региональных программ развития физкультуры и спорта по месту жительства и месту отдыха граждан с учетом передового регионального опыта. Он также поручил организовать работу по созданию спортивных клубов и обеспечить их кадровыми ресурсами и объектами спортивной инфраструктуры со всем необходимым инвентарем. 

Доклад о проделанной работе необходимо представить до 30 сентября этого года. Ответственным назначен министр спорта РФ Олег Матыцин.

#Владимир Путин #поручения президента #минспорта рф
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