В Татарстане в психологической помощи нуждаются дети всех возрастов

Чтобы ребенок был психологически здоров, родители должны заниматься своим душевным здоровьем еще до создания семьи, сейчас в Татарстане помощь психологов нужна детям всех возрастов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала начальник отдела психологического сопровождения Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, кандидат психологических наук Вера Герасимова.

«Мы начинаем понимать, что психологическую компетентность, чтобы дети чувствовали себя лучше, нужно начинать у молодых родителей до момента создания семьи. Осознание, что такое семья, кто я как родитель, как мама, как супруг», – отметила спикер.

По словам специалиста, психологическая практика сейчас развивается в детских садах и начальной школе. Также традиционно помощь нужна подросткам.

Вера Герасимова отметила, что почти во всех школах республики есть педагог-психолог. Однако в Татарстане развивается направление оказания бесплатной психологической помощи молодежи от 18 до 35 лет, но специалистов пока недостаточно.

«В наше время в каждой возрастной группе присутствие и помощь профессионалов-психологов востребована», – резюмировала психолог.

Ранее ИА «Татар-информ» рассказывало о самых распространенных психологических проблемах, с которыми сталкивается молодежь Татарстана.