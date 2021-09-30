Психологи рассказали, какие душевные проблемы возникают у молодежи Татарстана

Молодежь в Татарстане сталкивается с психологическими проблемами. Самые распространенные из них на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» перечислила начальник отдела психологического сопровождения Министерства по делам молодежи Татарстана кандидат психологических наук Вера Герасимова.

«Первая проблема, с которой сталкивается молодежь, —это трудности в самоидентификации. Проблемы с ответами на вопросы о том, кто я, где, с кем я, зачем я. Звучит актуально для каждой возрастной группы», — отметила специалист.

Следующая проблема, с которой сталкиваются молодые люди, — вопрос самосознания и самопринятия: человек осознает себя, но не принимает таким, какой он есть. Также существует проблема одиночества из-за дефицита хорошего общения с родителями и сверстниками.

«Мы выходим на проблематику, связанную с самосознанием, самопринятием и одиночеством, с проблемами в коммуникации и вообще в смыслах, в содержании момента жизни здесь и сейчас, а также перспективы. Эти проблемы есть, а выражаются они через различные формы саморазрушения — либо активные, либо пассивные», — резюмировала психолог.

Заведующий кафедрой психотерапии и наркологии КГМА, профессор, заслуженный врач РТ Анатолий Карпов высказал мнение, что одной из ведущих проблем современной молодежи является когнитивный диссонанс, возникающий из-за стресса от внешнего мира.

«Это когнитивный диссонанс. Так много информации сейчас, она такая противоречивая, что разобраться в этом хаосе сложно», — заметил профессор.