В Татарстане в помощь ГАИ разработают чат-бот в MAX для сообщений о пьяных водителях

Госсовет РТ по законности и правопорядку, заслушав доклад заместителя начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрата Самигуллина об обстановке на дорогах республики, постановил Минцифры РТ помочь ГАИ в разработке чат-бота в национальном мессенджере МАХ для анонимных сообщений о пьяных водителях и водителях без прав.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Госавтоинспекция Татарстана предлагает повысить штрафы, если в салоне водителя-нарушителя находятся дети.

«В качестве меры профилактики ДТП с детьми-пассажирами Управление Госавтоинспекции предлагает усилить ответственность за совершение грубых нарушений ПДД – в частности, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также выезд в нарушение правил на "встречку", при наличии в салоне несовершеннолетних. За поездки в пьяном виде с ребенком в машине мы предложили увеличить штраф до 50 тысяч рублей, а срок лишения прав – от двух до трех лет. За выезд на встречную полосу с ребенком в машине, мы предлагаем увеличить штраф до 15 тысяч рублей, а срок лишения прав – от полугода до года», – рассказал заместитель начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин.