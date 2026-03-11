ГАИ Татарстана предлагает повысить штрафы нарушителям ПДД, в чьих авто находятся дети

Госавтоинспекция Татарстана предлагает повысить штрафы, если в салоне нарушителя правил дорожного движения находятся дети. Об этой инициативе сегодня говорили в Госсовете на заседании Комитета по законности и правопорядку.

Статистика ДТП с участием детей на дорогах Татарстана неутешительна – за два месяца этого года произошло 40 ДТП, в которых один ребенок погиб и 45 получили травмы. В сравнении с прошлым годом количество ДТП выросло на шесть случаев, погибших – на один, раненых детей – на два.

«Как одну из мер профилактики ДТП с детьми-пассажирами, Управление Госавтоинспекции предлагает усилить ответственность за совершение грубых нарушений ПДД – таких, как управления транспортным средством в состоянии опьянения, а также выезд в нарушение правил на "встречку", при наличии в салоне несовершеннолетних. За поездки в пьяном виде с ребенком в машине мы предложили увеличить штраф до 50 тысяч рублей, а срок лишения прав – от двух до трех лет. За выезд на встречную полосу с ребенком в машине, мы предлагаем увеличить штраф до 15 тысяч рублей, а срок лишения прав – от полугода до года», – рассказал заместитель начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин.

Заместитель начальника Госавтоинспекции Татарстана предложил, чтобы это предложение поддержали депутаты Государственного Совета.

«Наш комитет занимался и будет заниматься вопросами безопасности дорожного движения. Предложение, которое вы выдвигаете, будет рассмотрено. Поддержать – значит, выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу. Но для этого нам нужно собрать больше материалов и не только на основании цифр по Татарстану, а на основании данных ряда других регионов. Мы проведем определенную работу, сделаем запрос, получим эти цифры, и вместе с Госавтоинспекцией будем работать», – сказал председатель Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.