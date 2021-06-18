В Татарстане в каждом пятом объекте общепита нарушаются антиковидные меры

В Татарстане увеличилось количество общепитов и мест торговли, в которых нарушаются антиковидные меры. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

На прошедшей неделе ведомство проверило 349 мест общественного питания и торговли. Во время рейдов сотрудники Роспотребнадзора РТ составили 46 протколов на нарушителей. Суды назначили 28 штрафов на общую сумму в почти 430 тыс. рублей.

По словам Главного санитарного врача РТ, летом владельцы заведений и сами татарстанцы стали более расслаблены.

«Если в строгий ковидный период мы были более собраны, мы докладывали где-то о 10% нарушителей. Сейчас это около 20%, то есть каждый пятый объект. Это тоже, безусловно, может способствовать ухудшению ситуации», – добавила Патяшина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане могут быть введены более жесткие ограничительные меры, если заболеваемость коронавирусом Covid-19 увеличится.