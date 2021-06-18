Патяшина: Не исключаем введения жестких мер при росте заболеваемости Covid-19

В Татарстане могут быть введены более жесткие ограничительные меры, если заболеваемость коронавирусом Covid-19 увеличится. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Она добавила, что сейчас оснований ужесточать ограничительные меры и вводить обязательную вакцинацию в республике нет.

«Не стоит забывать о соблюдении всех профилактических мер на объектах. Мы не снижаем контроль за объектами, главным образом — за объектами торговли и общественного питания», — заверила главный санитарный врач республики.

Патяшина отметила, что сейчас в 26 регионах страны замечен рост заболевания коронавирусной инфекцией. Большая часть случаев зарегистрирована в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

«Есть риски ухудшения эпидемиологической ситуации в Татарстане за счет завозных случаев. Население активно передвигается из субъекта в субъект, у нас здесь в этой части ограничений нет на территории страны», – заключила спикер.