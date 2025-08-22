В Татарстане в этом году построят семь детсадов и две школы

В Татарстане в этом году построят семь детских садов более чем на 1,5 тыс. мест, а также две школы и три дополнительных корпуса более чем на 4 тыс. мест. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в Иннополисе.

«С 2010 года в республике построено 298 детских садов общей мощностью почти на 50 тыс. мест. Отремонтировано 570 дошкольных образовательных организаций. За последние 15 лет по различным программам в Татарстане построено 110 школ почти на 70 тыс. мест», – рассказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин подчеркнул, что за 2019-2024 годы система образования Татарстана претерпела серьезное инфраструктурное обновление.

«Участие в национальных проектах, реализация федеральных и республиканских программ и решений Раиса РТ Рустама Минниханова позволили создать в Татарстане новые места в школах и детсадах, центры дополнительного образования, подготовки и развития профессионального мастерства, отремонтировать спортивные залы, обновить материально-техническую базу, обеспечить образовательные организации высокоскоростным интернетом», – отметил он.

Министр уточнил, что на эту работу было направлено более 200 млрд рублей, в том числе около 140 млрд рублей из республиканского бюджета.