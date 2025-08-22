Жилье и меры поддержки: Минниханов предложил решение вопроса дефицита учителей

В Татарстане в этом году построят новые школы и детские сады. А для решения проблемы дефицита учителей усилят поддержку педагогов. Особое внимание будет уделено трудоустройству участников СВО. Об этом говорили сегодня на республиканском августовском совещании работников образования и науки в Иннополисе.





В Иннополисе прошло традиционное августовское совещание работников образования и науки

Фото: rais.tatarstan.ru

В Татарстане построят еще семь детсадов и две школы

Совещание традиционно открылось видеообращением министра просвещения России Сергея Кравцова к участникам августовских педагогических совещаний. Он начал со слов благодарности учителям за их труд.

Кравцов сообщил, что помимо капитальных ремонтов и строительства новых школ в России будут обновляться детские сады и колледжи. «С начала года мы начали оснащать кабинеты труда и основ безопасности и защиты Родины. Со следующего года начнем оснащать кабинеты изобразительного искусства, музыки и физики», – подчеркнул глава Минпросвещения.

В Татарстане новыми кабинетами труда и основ безопасности и защиты Родины до 2027 года оснастят около 900 школ. На это направят 285 млн рублей, в том числе 104 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

По его словам, с 2010 года в республике построено 298 детских садов почти на 50 тыс. мест. Отремонтировано 570 дошкольных образовательных организаций. В этом году строится еще семь детсадов более чем на 1,5 тыс. мест.

Кроме того, за последние 15 лет по разным программам в Татарстане построено 110 школ более чем на 70 тыс. мест. «В этом году будет введено в строй еще две школы и три дополнительных корпуса более чем на 4 тыс. мест», – заявил Хадиуллин.

Совещание открылось видеообращением министра просвещения России Сергея Кравцова к участникам августовских педагогических совещаний Фото: rais.tatarstan.ru

В республике не хватает более 3,5 тыс. учителей и воспитателей

Однако в Татарстане актуальной остается проблема дефицита педагогов. На начало прошедшего учебного года потребность в школьных учителях и воспитателях детсадов превысила 3,5 тыс. человек, сообщил глава Минобрнауки РТ.

Больше всего не хватает учителей в Казани и Набережных Челнах, Высокогорском, Лаишевском и Альметьевском районах.

«Ежегодный выпуск по педагогическим специальностям из вузов и учреждений среднего профессионального образования – более 4 тыс. человек. Но далеко не все из них связывают свою дальнейшую профессиональную карьеру с педагогической деятельностью», – констатировал Хадиуллин.

По его словам, в этой ситуации в республике не полностью используется возможность целевого обучения. «Только 123 целевых места из почти 600, выделенных на подготовку бакалавров по педагогическим специальностям, были заполнены по итогам приемной кампании этого года», – заметил министр.

Ильсур Хадиуллин заявил, что в Татарстане действуют республиканские меры поддержки педагогов, но их недостаточно, чтобы полностью решить вопрос кадрового голода Фото: rais.tatarstan.ru

В Татарстане увеличат меры поддержки для педагогических работников

В Татарстане действуют республиканские меры поддержки педагогов, но их недостаточно, чтобы полностью решить вопрос кадрового голода, заявил Хадиуллин.

В связи с этим, по его словам, Раисом РТ Рустамом Миннихановым принято решение об увеличении мер поддержки для педагогических работников.

«Надбавки молодым специалистам будут увеличены с 2,5 до 10 тыс. рублей. Появятся новые гранты для педагогических работников техникумов и колледжей, учреждений дополнительного образования и воспитателей детских садов», – сообщил глава Минобрнауки.

Он отметил, что также будет увеличено количество претендентов республиканского гранта «Наш новый учитель» до 500.

«Предполагаются и другие меры поддержки учителей республики – всего более чем на 1 млрд рублей», – подчеркнул министр.

На начало прошедшего учебного года потребность в школьных учителях и воспитателях детсадов превысила 3,5 тыс. человек Фото: rais.tatarstan.ru

«Жилищные вопросы надо решать»

Необходимо приглашать педагогов из других регионов России и создавать условия, чтобы они пришли работать в школы, прокомментировал Рустам Минниханов ситуацию с дефицитом учителей.

«Вопрос кадров – очень важный. Мы даже целевой набор не можем обеспечить. Уважаемые главы [муниципалитетов], это ваша работа. Это наша общая работа», – обратился Раис РТ к руководителям районов.

Он предложил рассмотреть определенные квоты по жилью для учителей по программе социальной ипотеки.

«Чудес не бывает. Если у нас учителей в школах не будет, то и качественного образования не будет. Поэтому необходимо проанализировать ситуацию в части целевого набора. Мы отдельно каждую территорию рассмотрим. Это же ваша работа, главы районов, вы должны обеспечить качественное образование детей на своей территории», – заявил Минниханов.

Раис РТ поручил руководителям муниципалитетов в течение трех месяцев провести анализ и подготовить соответствующий отчет. «Чтобы такого вакуума в школах не было, вы должны найти более серьезные подходы. Я думаю, что все-таки жилищные вопросы надо решать», – отметил он.

Рустам Минниханов: «Чудес не бывает. Если у нас учителей в школах не будет, то и качественного образования не будет» Фото: rais.tatarstan.ru

«Необходимо организовать адаптационные курсы для мигрантов»

С этого года вступили в силу новые правила приема в школу детей иностранцев. Теперь при поступлении нужно подтвердить законность их нахождения на территории России и пройти тестирование на знание русского языка, напомнил Хадиуллин.

«За четыре месяца приемной кампании тестирование успешно прошли 151 из 173 заявившихся детей. Для подготовки к нему организованы интенсивные курсы по русскому языку. Эта работа будет продолжена», – сказал министр.

Сейчас в школах Татарстана обучается более 3,1 тыс. детей мигрантов, а также свыше 22,4 тыс. студентов, добавил Минниханов.

«Для всех школьников и студентов, которые слабо владеют русским языком, необходимо обеспечить его изучение, организовать адаптационные курсы для мигрантов. Мы не можем без мигрантов – это наши трудовые ресурсы. Откуда мы возьмем? И в большинстве они – законопослушные трудоспособные граждане. Среди своих тоже хватает [незаконопослушных граждан]. Надо работать системно. Как вы ребенка в школу не пустите? Где он должен быть? Что, он виноват, что язык не знает? Выучит. Любой ребенок за три-четыре месяца выучит язык. Ничего страшного. Глупости какие-то. Это же ребенок, он не виноват. Надо бережно к ним относиться», – подчеркнул Раис РТ.

Число выпускников, не подтвердивших право на медаль, уменьшилась почти в два раза

Во время своего доклада Хадиуллин отдельно остановился на результатах претендентов на медаль «За особые успехи в учении». В этом году аттестат с отличием и медаль получили более 3,3 тыс. выпускников, что почти на 100 человек больше, чем в прошлом году, заметил он.

Кроме того, за два последних года число выпускников, не подтвердивших право на медаль, уменьшилось почти в два раза.

Для получения медали необходимо сдать ЕГЭ не менее чем на 60 баллов. Однако, по словам министра, 19 претендентов на медаль не смогли набрать такие баллы ни по одному из сдаваемых предметов.

«К сожалению, в отдельных случаях можно наблюдать и обратную ситуацию, когда выпускники, которые сдают ЕГЭ на высокие баллы и могли бы претендовать на аттестат с отличием, в итоговой ведомости имеют заниженную оценку», – заявил глава Минобрнауки.

Он сообщил, что в одной из школ Казани три выпускника были необъективно оценены по профильным предметам. Это не позволило им получить медали, хотя на ЕГЭ они показали высокий уровень знаний.

«Эти образовательные учреждения известны. Такого безобразия не должно быть. Все должно быть правильно и справедливо. И с людьми, которые это допустили, нужно отработать», – ответил на это Минниханов.

Раис Татарстана поручил Минобрнауки и главам районов провести анализ потребности мест в школах и детсадах на ближайшие 10 лет Фото: rais.tatarstan.ru

«Система образования должна соответствовать запросам выпуска и трудоустройства участников СВО»

Подводя итог заседанию, Раис Татарстана поручил Минобрнауки и главам районов провести анализ потребности мест в школах и детсадах на ближайшие 10 лет.

«Это позволит сформировать обоснованные программы строительства и капитального ремонта с учетом демографического прогноза. Согласно данным Росстата, у нас снижается численность детей дошкольного возраста», – пояснил Минниханов.

Он также попросил особое внимание уделить качеству и доступности среднего профессионального образования. «Обеспечение кадрами остается приоритетной задачей. Наши индустриальные партнеры должны вместе с нами в этом направлении работать», – сказал он.

Кроме того, по словам Раиса РТ, система образования должна в полной мере соответствовать запросам трудоустройства участников СВО, ветеранов боевых действий, в том числе получивших инвалидность из-за ранений. «Нам необходимо будет актуализировать образовательные программы в вузах, колледжах и техникумах, мероприятия по адаптации рабочих мест и поддержке в профессиональной ориентации и мотивации. В этом вопросе нужно обеспечить системную работу», – подчеркнул руководитель республики.

Рустам Минниханов заявил, что особое внимание важно уделить патриотическому воспитанию Фото: rais.tatarstan.ru

«Нужно передавать молодому поколению традиционные ценности»

В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы особое внимание важно уделить патриотическому воспитанию, заявил Минниханов.

«Этот вопрос ставится руководством России. Поэтому нужно работать с подрастающим поколением, передавать молодому поколению традиционные ценности, присущие нашей многонациональной стране, – это крепкая семья, уважение к историческому наследию, гордость за героические подвиги предков и современников, а также любовь к Отечеству и малой родине. Сегодня – День государственного флага РФ. Это еще один повод поговорить с молодежью о ценности, гражданственности и патриотизме», – отметил он.

Раис РТ также поручил обратить внимание на безопасность в образовательных учреждениях, в том числе внедрять многофункциональные технические средства антитеррористической защиты. «Необходимо повысить бдительность, быть готовыми оперативно реагировать на вызовы времени. Времена неспокойные, мы должны быть готовы», – заметил он.

По мнению Минниханова, также необходимо популяризировать профессию учителя, создавать положительный образ педагога. «Считаю, что мы здесь недорабатываем. Учитель, его авторитет, отношение к нему должно быть особое», – заключил он.